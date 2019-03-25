В начале этого года компания сообщила о закрытии программы финансовой мотивации клиентов, которые приводят новых покупателей, а теперь решила возобновить эту схему.

Маск во вторник объявил о возобновлении программы финансового поощрения клиентов к привлечению новых "адептов" Tesla. Все участники реферальной программы будут получат скидки и примут участие в розыгрыше электрического спорткара Roadster.

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По условиям реферальной программы, каждый раз, когда кто-то покупает себе Tesla и указывает персональный реферальный код от другого владельца, тот получает в награду возможность бесплатной зарядки на скоростных станциях Tesla Supercharger на 1000 миль (1600 км).

Кроме того, каждый владелец использованного реферальной кода автоматически включается в список кандидатов на розыгрыш одного из новых кроссоверов Модель Y – их будут раздавать каждый месяц, или Roadster – спорткары будут находить новых владельцев каждые три месяца. Владельцы Tesla, которые уже имеют неограниченный доступ к сети Supercharger, получат не один, а два шанса на победу каждого реферала.



Фото: 2020 Tesla Roadster / Tesla

"Мы знаем от наших клиентов, реферальная программа была одной из их любимых причин рассказывать своим друзьям о "Тесле", поэтому сегодня мы представляем обновленную программу, чтобы наши клиенты и в дальнейшем могли делиться тем, что им нравится в автомобилях", – говорится в официальном сообщении на сайте производителя.

Напомним, по условиям предыдущей реферальной программы клиенты получали в награду шесть месяцев свободного доступа к Supercharger-ам за каждого нового реферала, комплект дисков Tesla и бесплатные аксессуары, а также скидку на приобретение Roadster.

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