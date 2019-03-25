На початку цього року компанія повідомила про закриття програми фінансової мотивації клієнтів, які приводять нових покупців, а тепер вирішила відродити цю схему.

Ілон Маск у вівторок оголосив про відновлення програми фінансового заохочення клієнтів до залучення нових “адептів” Tesla. Усі учасники реферальної програми матимуть знижки і візьмуть участь у розіграші електричного спорткара Roadster.

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За умовами реферальної програми, щоразу, коли хтось купує собі Tesla і вказує персональний реферальний код від іншого власника, той отримує у винагороду можливість безкоштовної зарядки на швидкісних станціях Tesla Supercharger на 1000 миль (1600 км).

Окрім того, кожен, власник використаного реферального коду автоматично включається у список кандидатів на розіграш один з нових кросоверів Модель Y – їх роздаватимуть щомісцяця, або ж Roadster – спорткари знаходитимуть нових власників кожні три місяці. Власники Tesla, які вже мають необмежений доступ до мережі Supercharger, отримають не один, а два шанси на перемогу за кожного реферала.



Фото: 2020 Tesla Roadster / Tesla

“Ми знаємо від наших клієнтів, що реферальна програма була однією з їхніх улюблених причин розповідати своїм друзям про “Тесла”, тому сьогодні ми представляємо оновлену програму, аби наші клієнти й надалі могли ділитися тим, що їм подобається в автомобілях”, – сказано у офіційному повідомленні на сайті виробника.

Нагадаємо, за умовами попередньої реферальної програми клієнти отримували у винагороду шість місяців вільного доступу до Supercharger’ів за кожного нового реферала, комплект дисків Tesla і безкоштовні аксесуари, а також знижку на придбання Roadster.

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