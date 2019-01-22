Численні скарги від клієнтів були почуті і рішення про підняття цін відмінили.

Минулого тижня Tesla оголосила про підвищення цін на електроенергію, спожиту на фірмових зарядних станціях Supercharger по усьому світу. А сьогодні стало відомо, що здорожчання відміняється.

Також цікаво: Голлівуд розпродує Трансформерів

За новими тарифами вартість зарядки електрокара на “заправках” Supercharger зростала у середньому на 33%. Так, у штаті Каліфорнія, де найбільш поширений електротранспорт, ціни зросли з $0,26 за кВт*год до $0,32 і навіть $0,36 за кВт*год.

На всіх європейських ринках також відбулося значне підвищення цін, оскільки у більшості випадків вартість становила від 0,28 до 0,32 євро за кВт*год.

Та завдяки тому, що компанія отримала більше тисячі скарг і прохань від клієнтів, було прийнято рішення не підвищувати ціни на електроенергію так суттєво. Натомість, середнє здорожчання електроенергії на зарядках Tesla Supercharger тепер не перевищуватиме 10%, повідомляє Еlectrek.

Також цікаво: Безстрашність і безглуздя: рівнянин пробігся по поліцейській машині і показав це на відео