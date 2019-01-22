По усьому світу. Залежно від регіону здорожчання становить від 20 до 40 відсотків.

Tesla поступово перекриває канали різноманітних бонусів, які отримували покупці і власники електрокарів. Як власних, так і конкурентів. Черговий крок – підвищення вартості зарядки на фірмових станціях Supercharger.

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Нещодавно Tesla оголосила про припинення випуску найдоступніших версій Model S та X, минулого тижня Ілон Маск повідомив про припинення реферальної програми фінансової компенсації при залученні нових клієнтів та програми безкоштовного доступу до фірмових зарядок для нових власників Tesla протягом півроку.

До того ж компанія днями повідомила про скорочення штату на 7%, задля збереження фінансових активів. Тепер же до усього додається підвищення цін на електроенергію, спожиту на фірмових станціях Supercharger.

Віднині власники електромобілів змушені платити за спожиті кіловат-години, спожиті через Supercharger, на тих ринках, де заборонені прямі продажі електроенергії. Tesla впроваджує ціноутворення для кожної окремої станції, виходячи з тарифів на електроенергію та потреб місцевих жителів. В кінцевому підсумку це призвело до істотного зростання цін на більшості ринків.

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У деяких місцях ціна зросла майже вдвічі, хоча в більшості регіонів зростання склало 20-40%. Чергове підвищення вартості зарядки спостерігається не тільки в США, але і у всьому світі. Якщо раніше ціни встановлювалися для кожного штату або регіону, то тепер для кожної станції Supercharger. Наприклад, в Каліфорнії зарядити автомобіль Tesla тепер обійдеться в $ 0,32-0,36 за кВт*год (раніше – $0,26). У Європі ситуація аналогічна.

У своїй заяві Tesla стверджує, що ніколи не вважала зарядні станції Supercharger джерелом прибутку, а весь дохід від них йде на розширення самої мережі зарядок.

На даний момент Tesla має 1422 зарядних станції з 12 011 стійками Supercharger на них по всьому світу. Цього року компанія планує подвоїти кількість станцій і навіть включила Україну у список на розширення.

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