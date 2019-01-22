По всему миру. В зависимости от региона подорожание составляет от 20 до 40 процентов.

Tesla постепенно перекрывает каналы разнообразных бонусов, которые получали покупатели и владельцы электрокаров. Как собственных, так и конкурентов. Очередной шаг – повышение стоимости зарядки на фирменных станциях Supercharger.

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Недавно Tesla объявила о прекращении выпуска самых доступных версий Model S и X, на прошлой неделе Илон Маск сообщил о прекращении реферальной программы финансовой компенсации при привлечении новых клиентов и программы бесплатного доступа к фирменным зарядкам для новых владельцев Tesla в течение полугода.

К тому же компания на днях сообщила о сокращении штата на 7%, для сохранения финансовых активов. Теперь же ко всему добавляется повышение цен на электроэнергию, потребленную на фирменных станциях Supercharger.

Отныне владельцы электромобилей вынуждены платить за киловатт-часы, потребленные от Supercharger, на тех рынках, где запрещены прямые продажи электроэнергии. Tesla внедряет ценообразование для каждой отдельной станции, исходя из тарифов на электроэнергию и потребностей местных жителей. В конечном итоге это привело к существенному росту цен на большинстве рынков.

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В некоторых местах цена выросла почти вдвое, хотя в большинстве регионов рост составил 20-40%. Очередное повышение стоимости зарядки наблюдается не только в США, но и во всем мире. Если раньше цены устанавливались для каждого штата или региона, то теперь для каждой станции Supercharger. Например, в Калифорнии зарядить автомобиль Tesla теперь обойдется в $0,32-0,36 за кВт*ч (ранее – $0,26). В Европе ситуация аналогичная.

В своем заявлении Tesla утверждает, что никогда не считала зарядные станции Supercharger источником прибыли, а весь доход от них идет на расширение самой сети зарядок.

На данный момент Tesla имеет 1422 зарядных станции с 12 011 стойками Supercharger на них по всему миру. В этом году компания планирует удвоить количество станций и даже включила Украину в список на расширение.

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