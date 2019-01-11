14 января Tesla прекратит прием заказов на доступные комплектации седана Model С и кроссовера Model X.

Илон Маск сообщил, что с 14 января базовые версии электрокаров Model S и Model X будут недоступны. Теперь самые дешевые модели этих машин будут стоить на 18 и 15 тысяч дороже, чем раньше.

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Сегодня есть последняя возможность заказать самые доступные модификации Model S и X с аккумулятором на 75 кВт, а уже с 14 января их снимут с продажи. Об этом на своей странице в Twitter заявил основатель компании Илон Маск.

Напомним, на официальном сайте Tesla в США можно приобрести Model S минимум за 66 750 долларов, а Model Х – за 72 950 долларов. С 14 января минимальная стоимость этих моделей поднимется до 84 750 долларов за Model S, и 87 950 долларов за Model X.

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