14 січня Tesla припинить прийом замовлень на найдоступніші комплектації седана Model З та кросовера Model X.

Ілон Маск повідомив, що з 14 січня базові версії електрокарів Model S і Model X будуть недоступні. Тепер найдешевші машини цих моделей коштуватимуть на 18 та 15 тисяч дорожче, ніж раніше.

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Сьогодні є остання можливість замовити найдоступніші модифікації Model S та X з акумулятором на 75 кВт/, а вже з 14 січня їх знімуть з продажу. Про це на своїй сторінці в Twitter заявив засновник компанії Ілон Маск.

Нагадаємо, на офіційному сайті Tesla у США можна придбати Model S мынымум за 66 750 доларів, а Model Х – за 72 950 доларів. З 14 січня мінімальна вартість цих моделей підніметься до 84 750 доларів за Model S, та 87 950 доларів за Model X.

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