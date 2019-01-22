Многочисленные жалобы от клиентов были услышаны и решение о поднятии цен отменили.

На прошлой неделе Tesla объявила о повышении цен на электроэнергию, потребленную на фирменных зарядных станциях Supercharger по всему миру. А сегодня стало известно, что подорожание отменяется.

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По новым тарифам стоимость зарядки электрокара на “заправках” Supercharger росла в среднем на 33%. Так, в штате Калифорния, где наиболее распространен электротранспорт, цены выросли с $0,26 за кВт*ч до $0,32 и даже $0,36 за кВт*час.

На всех европейских рынках также произошло значительное повышение цен, поскольку в большинстве случаев стоимость составляла от 0,28 до 0,32 евро за кВт*час.

И благодаря тому, что компания получила более тысячи жалоб и просьб от клиентов, было принято решение не повышать цены на электроэнергию так существенно. Так, среднее подорожание электроэнергии на зарядках Tesla Supercharger теперь не будет превышать 10%, сообщает Еlectrek.

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