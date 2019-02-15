Два новых режима безопасности призваны помочь владельцам и их домашним любимцам.

Tesla расширила функционал своих моделей 3, S и X новыми опциями: охранным Sentry Mode и "собачьим" Dog Mode. Новые функции доступны для автомобилей, выпущенных с августа 2017 года и оснащенных автопилотом.

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Режим Sentry Mode действует как охранная сигнализация, которая использует камеры автопилота и отпугивает воришек звуком. Функция Dog Mode призвана успокоить прохожих, которые заметили животных, оставленных без присмотра в салоне с помощью оповещения на экране. Интересно, что ее появлением владельцы Tesla обязаны активности пользователей Твиттер, которые привлекли внимание Илона Маска к этой проблеме.

Функция Dog Mode действует в выключенном электромобиле. Перед выходом владелец устанавливает климат-контроль на комфортную для животного температуру и она поддерживается пока его нет. А на центральном дисплее машины в таком случае выводится надпись "Мой хозяин скоро вернется. Не волнуйтесь!", вместе с текущей температурой в салоне. При этом, если уровень заряда батареи опустится ниже 20%, владелец получит сообщение через мобильное приложение.

Режим Sentry Mode, как было сказано, использует камеры кругового обзора для обнаружения потенциальной угрозы, а в случае обнаружения (кто-то прислонился к машине), система переходит в состояние Alert, включая запись видео и отображает на экране сообщение о том, что ведется видеофиксация.

Когда происходит что-то серьезное (злоумышленник разбивает окно), техника входит в состояние Alarm: активирует сигнализацию, увеличивает яркость центрального экрана до максимума, включает музыку на полную громкость и отправляет сообщение владельцу.

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