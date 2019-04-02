Ticket Avoidance Mode для Model S не дозволить офіцеру виписати штраф за паркування у недозволеному місці.

Спойлер: Tesla Ticket Avoidance Mode для Model S – це лише першоквітневий жарт від виробника електрокарів.

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“Упіймай мене, якщо зможеш”, – Tesla Model S немов знущається над поліцейським, який спробував виписати штраф власнику неправильно припаркованого електрокара. Спочатку автомобіль захищається вмиканням склоочисників, а в особливо важких випадках може навіть самостійно утікати від копа, намотуючи кола по району, аж поки правоохоронець не зникне з радарів. Після цього машина повернеться на те ж місце (заборонене для паркування), де її залишив власник. Одночасно з активацією Tesla Ticket Avoidance Mode власник машини отримає СМС-сповіщення про те, що відбувається з авто.

Не хочемо вас засмучувати, але навіть власникам Tesla доведеться й надалі дотримуватись правил дорожнього руху, оскільки Ticket Avoidance Mode ніколи не з’явиться у реальних автомобілях будь-якої марки – це лише першоквітневий жарт “Тесла”.

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