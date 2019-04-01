Новый концепт является идеологическим наследником прошлогоднего концепта Genesis Essentia. С ним марка еще на один шаг приблизится к выпуску серийной модели такого типа.

Главный дизайнер концерна Hyundai Group Люк Донкервольке официально подтвердил, что марка Genesis готовит к дебюту на автошоу в Нью-Йорке новый концепт электрического суперкара.

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Чего конкретно ждать от Genesis г-н Донкервольке не сказал, однако завидовал, что новинка продолжит идти по пути, намеченному роскошным концептом Genesis Essentia, показанным в прошлом году. Дебют концепта запланирован на Международном автошоу в Нью-Йорке NYIAS 2019, которое начнется для прессы 17 апреля, а для посетителей 9 апреля, .

Со слов старшего стилиста Hyundai непонятно, будет ли новый концепт ближе к серийному образцу Essentia, прообразом самостоятельной будущей модели марки. Известно, что производитель планирует еще одну машину, которая займет место на ступень ниже Essentia. Еще одна версия: электрический кроссовер в стилистике Essentia.

Фото: Genesis Essentia / Genesis

Напомним, концепт Essentia метил в конкуренты топовых версий Tesla Roadster 2020 и других электрических спорткаров премиум-класса. Прототип предусматривал оборудование силовой установкой с несколькими электромоторами, которые забепечили бы машине ускорение до 100 км/ч за 3 секунды.

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