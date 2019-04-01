Новий концепт є ідеологічним спадкоємцем торішнього концепту Genesis Essentia. З ним марка ще на один крок наблизиться до випуску серійної моделі такого типу.

Головний дизайнер концерну Hyundai Group Люк Донкервольке офіційно підтвердив, що марка Genesis готує до дебюту на автошоу у Нью-Йорку новий концепт електричного суперкара.

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Чого конкретно чекати від Genesis пан Донкервольке не сказав, однак заздначив, що новинка продовжить йти шляхом, наміченим розкішним концептом Genesis Essentia, показаним минулого року. Дебют концепта запланований на Міжнародному автошоу у Нью-Йорку NYIAS 2019, яке розпочнеться для преси 17 квітня, а для відвідувачів 9 квітня, .

Зі слів старшого стиліста Hyundai незрозуміло, чи буде новий концепт ближчим до серійного зразком Essentia, чи прообразом самостійної майбутньої моделі марки. Відомо, що виробник планує ще одну машину, яка посяде місце на щабель нижче за Essentia. Ще одна версія: електричний кросовер у стилістиці Essentia.

Фото: Genesis Essentia / Genesis

Нагадаємо, концепт Essentia мітив у конкуренти топових версій Tesla Roadster 2020 й інших електричних спорткарів преміум-класу. Прототип передбачав обладнання силовою установкою з кількома електромоторами, які забепечили б машині прискорення до 100 км/год за 3 секунди.

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