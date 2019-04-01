Японський бренд покаже на автошоу у Шанхаї абсолютно нову для себе модель, хоча й добре знайому азіатському ринку.

Lexus поширив тізерне зображення нової моделі, дебют якої відбудеться на автосалоні у Шанхаї у квітні. За інсайдерською інформацією це буде Toyota Alphard у розкішному виконанні.

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Подробиць про новинку поки немає, а судячи з єдиного зображення, новинка отримає веретеноподібну решітку радіатора і “гострі” фари у стилі останніх моделей марки. За попередніми данними японський концерн готовий презентувати свою нову модель на міжнародному мотор-шоу в Шанхаї, яке відкриється 16 квітня.

Японський бренд зареєстрував у КНР нові торгові марки: LM350 та LM300h – подібних індексів у лінійці виробника до цього часу не було, тож саме під ними можуть вийти на ринок мінівени “Лексус”. Крім того, минулого року президент філіппінського офісу Lexus публічно заявив, що в лінійці преміальної марки з'явиться мінівен і станеться це у 2019 році.

Фото: Toyota Alphard / Toyota

Оригінальний мінівен Toyota Alphard оснащується бензиновим V6 ємністю 3,5 літра, що поєднується з 8-ступінчатою АКП і продукує 301 “коней”, або ж гібридною силовою установкою потужністю у 197 “сил” на основі 2,5-літрового мотора.

В Україні Toyota Alphard не продається в офіційній дилерській мережі. Навряд чи будуть і поставки перелицьованого мінівена від Lexus.

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