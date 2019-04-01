Японский бренд покажет на автошоу в Шанхае абсолютно новую для себя модель, хотя и хорошо знакомую азиатском рынке.

Lexus распространил тизерное изображение новой модели, дебют которой состоится на автосалоне в Шанхае в апреле. По инсайдерской информации это будет Toyota Alphard в роскошном исполнении.

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Подробностей о новинке пока нет, а судя по единому изображению, новинка получит веретенообразную решетку радиатора и "острые" фары в стиле последних моделей марки. По предварительным данным японский концерн готов представить свою новую модель на международном мотор-шоу в Шанхае, которое откроется 16 апреля.

Японский бренд зарегистрировал в КНР новые торговые марки: LM350 и LM300h – подобных индексов в линейке производителя до этого времени не было, поэтому именно под ними могут выйти на рынок минивэны “Лексус”. Кроме того, в прошлом году президент филиппинского офиса Lexus публично заявил, что в линейке премиальной марки появится минивэн и случится это в 2019 году.

Фото: Toyota Alphard / Toyota

Оригинальный минивэн Toyota Alphard оснащается бензиновым V6 объемом 3,5 литра, который сочетается с 8-ступенчатой АКП и продуцирует 301 “лошадей”, либо же гибридной силовой установкой мощностью в 197 “сил” на основе 2,5-литрового мотора.

В Украине Toyota Alphard не продается в официальной дилерской сети. Вряд ли будут и поставки перелицованного минивэна от Lexus.

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