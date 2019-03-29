Немецкий пикап получит легкую платформу, на которой построен Ford Ranger.

Компания Volkswagen подписала контракт с Ford о совместной разработке преемника для своего пикапа Amarok. Также автопроизводители объявили об альянсе в области автономных систем вождения и мобильных сервисов.

Также интересно: Hyundai вывела в свет новую Sonata 1.6 Turbo

Как сообщает AutoNews, Ford поделится с Volkswagen платформой Ranger нынешнего поколения, продажи обновленной версии которого в Европе начались в начале года. Это позволит немецкому производителю снизить затраты на разработку машины и ускорить ее выход на рынок.

Пока неизвестно, получит ли следующий Amarok вместе с шасси силовые агрегаты Ford Ranger, которые представлены дизельными четырехцилиндровыми моторами EcoBlue в разных степенях форсировки. “Рейнджер” доступен с одинарной, двойной или полуторной кабиной, оснащается полным приводом уже в начальном исполнении и всеми современными электронными системами безопасности.

Также интересно: Пять Porsche Taycan 2020 совершили путешествие вокруг света перед премьерой в сентябре