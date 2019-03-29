Porsche отчиталась об успешных полевых тестах электрического Taycan и готовится представить серийную модель осенью.

Электрокар Porsche Taycan успешно прошел расширенную программу испытаний в разных уголках планеты и готовится к дебюту осенью.

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Премьера Taycan состоится в сентябре, а сейчас производитель отчитался о завершении масштабной экспедиции по дорогам 30 стран мира. Полевые тесты включали путешествия вблизи Полярного круга в Скандинавии, в пустынях Южной Африки и Дубае. Диапазон температур, в которых проверяли новинку, колебалась от -35 до 50 градусов по Цельсию.

Перед выездом на реальные дороги Porsche Taycan прошел тестирование в лаборатории и намотал 10 миллионов виртуальных километров. Интересно, что живые тесты на “Северной петле” оказались на 8 минут хуже результата, полученного на симуляторе.

Фото: дорожные испытания электрокаров Porsche Taycan / Porsche

По официальной информации Porsche Taycan сможет ускоряться до первой сотни километров в час менее чем за 3,5 секунды, а запас хода составит не менее 500 километров. Porsche уже сейчас принимает депозитные заказы на электрокар и собрала более 20 тысяч заявок.

Премьера Porsche Taycan состоится в сентябре этого года, а в начале следующего должен появиться электрический универсал Porsche Taycan Sport Turismo.

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