Porsche відзвітувала про успішні польові тести електричного Taycan і готується представити серійну модель восени.

Електрокар Porsche Taycan успішно пройшов розширену програму випробувань в різних куточках планети і готується до дебюту восени.

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Прем'єра Taycan відбудеться у вересні, а зараз виробник відзвітував про завершення масштабної експедиції по дорогах 30 країн світу. Польові тести включали мандрівки поблизу Полярного кола у Скандинавії, у пустелях Південної Африки і Дубаї. Діапазон температур, в яких перевіряли новинку, коливалася від -35 до 50 градусів за Цельсієм.

Перед виїздом на реальні дороги Porsche Taycan пройшов тестування у лабораторії і намотав 10 мільйонів віртуальних кілометрів. Цікаво, що живі тести на “Північній петлі” виявились на 8 хвилин гіршими за результат, отриманий на симуляторі.

Фото: дорожні випробування електрокарів Porsche Taycan / Porsche

За офіційною інформацією Porsche Taycan зможе прискорюватись до першої сотні кілометрів на годину менш ніж за 3,5 секунди, а запас ходу складе не менше 500 кілометрів. Porsche вже зараз приймає депозитні замовлення на електрокар і зібрала понад 20 000 заявок.

Прем'єра Porsche Taycan відбудеться у вересні цього року, а на початку наступного має з’явитись електричний універсал Porsche Taycan Sport Turismo.

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