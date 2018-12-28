Як і передбачалось, це буде один з найдорожчих електромобілів сучасності. Що ви хотіли: Porsche…

Спортивний електромобіль Porsche Taycan, який буде продаватися з 2020 року, матиме ті ж три модифікації, як і бензинові моделі Porsche. Вони матимуть назву Taycan, Taycan 4S та Taycan Turbo.

Найперша й надешевша модифікація на ринку США коштуватиме від $90 тисяч, повнопривідна Taycan 4S обійдеться більш ніж у 90 тисяч, а найбільш дорога топ-версія Taycan Turbo - від $130 тисяч без врахування опцій.

Так-так, повністю електрична модель також матиме позначення Turbo, хоча ніякого турбованого двигуна, певна річ, на ньому нема.

Нагадаємо, що Geely створила конкурента Mesla Model 3.