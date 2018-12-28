Как и предполагалось, это будет один из самых дорогих электромобилей современности. Что вы хотели: Porsche…

Спортивный электромобиль Porsche Taycan, который будет продаваться с 2020 года, будет иметь те же три модификации, как и бензиновые модели Porsche. Их названия Taycan, Taycan 4S и Taycan Turbo.

Самая первая и самая дешевая модификация на рынке США будет стоить от $90 тысяч, полноприводная Taycan 4S обойдется более чем в 90 тысяч, а самая дорогая топ-версия Taycan Turbo – от $130 тысяч без учета опций.

Да-да, полностью электрическая модель также будет иметь обозначение Turbo, хотя никакого турбированного двигателя, конечно, на нем нет.

Напомним, что Geely создала конкурента Tesla Model 3.