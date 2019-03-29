Німецький пікап отримає легку платформу, на якій збудований Ford Ranger.

Компанія Volkswagen підписала з Ford контракт про спільну розробку наступника для свого пікапа Amarok. Також автовиробники оголосили про альянс в області автономних систем водіння і мобільних сервісів.

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Як повідомляє AutoNews, Ford поділиться з Volkswagen платформою Ranger нинішнього покоління, продажі оновленої версії якого в Європі почалися на початку року. Це дозволить німецькому виробнику знизити витрати на розробку машини і прискорити його вихід на ринок.

Наразі невідомо, чи отримає наступний Amarok разом з шасі силові агрегати Ford Ranger, який пропонується дизельними чотирициліндровими моторами EcoBlue в різних ступенях форсування. “Рейнджер” доступний з одинарною, подвійною чи полуторною кабіною, оснащується повним приводом вже у початковому виконанні та усіма сучасними електронними системами безпеки.

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