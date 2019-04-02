Компактний кросовер "з лиця" виявився таким собі міні-SantaFe, та є у нього й дещо особливе.

Світова прем'єра абсолютно нового субкомпактного кросовера Hyundai Venue відбудеться 17 квітня 2019 року і транслюватиметься онлайн, однак нетерплячі шанувальники марки можуть побачити машину трохи раніше, хоча й не повністю.

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Кілька фотографій Hyundai Venue просочились у Мережу з Індії, надаючи нам змогу роздивитись передню частину, корму і салон кросовера.

На кормі індійського Hyundai Venue можна помітити шильдик Turbo. Скоріш за все, він позначає комплектацію моделі з трициліндровим бензиновим T-GDI ємністю 1 літр. Такий мотор поєднуватиметься з автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням або ж простішою “механікою”.

Раніше південнокорейський виробник заявив, що продажі Hyundai Venue на перших ринках стартують вже в середині травня цього року. Коли модель дістанеться України – поки невідомо.



Нагадаємо, презентація Venue призначена на 17 квітня 2019 року і транслюватиметься онлайн, починаючи з 17:45 за Київським часом. Причому глядачі зможуть дивитись YouTube-трансляцію у режимі доповненої реальності.

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