Модель дебютує у Нью-Йорку 17 квітня.

Дизайнерські ескізи абсолютно нової моделі у лінійці Hyundai – компактного кросовера Venue, трохи запізнились, оскільки фотошпигуни вже встигли показати майже все на живій машині.

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Минулого тижня ми повідомляли про інфо-витік з Індії, який дозволив кинути перший погляд на Hyundai Venue і зовні, і всередині. Зараз маємо можливість побачити офіційні скетчі кросовера від виробника.

Фото: Hyundai Venue / Hyundai

Також від самого автовиробника стало відомо, що презентація нової моделі траслюватиметься наживо у YouTube, причому відео матиме функцію доповненої реальності.



У продаж автомобіль на ринку в США надійде до кінця 2019 року, однак відомостей про поки немає.

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