Чотиридверне спорт-купе отримало 302-сильну силову установку.

Публічна прем’єра нового AMG CLA 35 відбудеться на автосалоні в Нью-Йорку 16 квітня. До кінця нинішнього року чотиридверка повинна з’явитись у дилерів в США; ціни поки не оголошені.

Також цікаво: Відео з "оголеним" супер-хетчем Renault Megane RS Trophy-R потрапило в Мережу

Лінійку компактних спорткарів AMG, слідом за хетчбеком і седаном AMG A 35, поповнив новий купеподібний седан Mercedes-AMG CLA 35.

Фото: Mercedes-AMG CLA 35 / Daimler

Силову установку і частину компонентів новинка отримала від молодших моделей: 2-літровий турбомотор AMG, у поєднанні з 7-ступінчатим роботом і повнопривідною схемою 4Matic. Продуктивність двигуна – 302 к.с.



Від цивільного CLA модифікація, допрацьована у AMG, відрізняється новим аеродинамічним обвісом і особливими колісними дисками. Всередині з'явились спортивні крісла і кермо. Модель поставляється у топовому виконанні, яке включає повністю цифрову панель приладів, останнє покоління мультимедійної системи MBUX, а також спеціальні варіанти обробки салону, доступні тільки для AMG A35.

Також цікаво: Mercedes-Benz представить у Шанхаї компактний кросовер GLB