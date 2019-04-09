Четырехдверное спортивное купе получило 302-сильную силовую установку.

Публичная премьера нового AMG CLA 35 состоится на автосалоне в Нью-Йорке 16 апреля. К концу нынешнего года четырехдверка должна появиться у дилеров в США; цены пока не объявлены.

Также интересно: Видео с "обнаженным" супер-хэтч Renault Megane RS Trophy-R попало в Сеть

Линейку компактных спорткаров AMG, вслед за хэтчбеком и седаном AMG A 35, пополнил новый купеобразный седан Mercedes-AMG CLA 35.

Фото: Mercedes-AMG CLA 35 / Daimler

Силовую установку и часть компонентов новинка получила от младших моделей: 2-литровый турбомотор AMG, в сочетании с 7-ступенчатым роботом и полноприводной схемой 4Matic. Производительность двигателя – 302 л.с.

От гражданского CLA модификация, доработанная в AMG, отличается новым аэродинамическим обвесом и особыми колесными дисками. Внутри появились спортивные кресла и руль. Модель поставляется в топовом исполнении, которое включает полностью цифровую панель приборов, последнее поколение мультимедийной системы MBUX, а также специальные варианты отделки салона, доступные только для AMG A35.

Также интересно: Mercedes-Benz представит в Шанхае компактный кроссовер GLB