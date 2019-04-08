Діючий рекорд швидкості для електричного мотоцикла був встановлений ще у 2013 році.

Чимало електрокарів останнім часом вже встигло відзначитись рекордами швидкості, фактично, сягнувши межі можливого на сьогодні, у той час як в мотоциклах технології електричних силових установок усе ще розвиваються і є можливості для нових звершень.

Також цікаво: Українці презентують перший вітчизняний електромотоцикл в кінці квітня

Найшвидшим масовим електрокаром на сьогодні є високопродуктивна Tesla Model S, дрібносерійний хорватський гіперкар Rimac C_Two є найшвидшим серед дрібносерійних, а японський Aspark Owl вже довів, що має найкращий час прискорення до сотні – 1,89 секунди, але його максимальна швидкість не фіксувалась офіційно.

А що ж мотоцикли на батарейках? Діючий рекорд тримається з осені 2013 року, коли Джим Хугертайд на електробайку Lightning SB220 зміг розігнатись до 327,607 кілометрів на годину.

Фото: електромотоцикл Voxan Wattman / Venturi

Компанія Voxan, яка є дочірнім підприємством виробника нішевих суперкарів Venturi Automobiles з Монако, оголосила про підписання контракту з дворазовим чемпіоном MotoGP Максом Бьяджі для спроби встановлення нового рекорду максимальної швидкості.

Спроба рекорду відбудеться на соляних озерах у Болівії. Електричний мотоцикл Voxan Wattman, на якому будуть здійснюватись заїзди, має у запасі 200 електричних коней потужності. Заявлений час розгону до 160 км/год – менше шести секунд.

Також цікаво: Найцікавіші мотоцикли сезону 2019 року в Україні