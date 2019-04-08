Действующий рекорд скорости для электрического мотоцикла был установлен еще в 2013 году.

Немало электрокаров в последнее время уже успело отметиться рекордами скорости, фактически, достигнув предела возможного на сегодня, в то время как в мотоциклах технологии электрических силовых установок все еще развиваются и возможности для новых свершений.

Также интересно: Украинцы презентуют первый отечественный электромотоцикл в конце апреля

Самым массовым электрокаром на сегодня является высокопроизводительная Tesla Model S, мелкосерийном хорватский гиперкар Rimac C_Two является самым быстрым среди мелкосерийных, а японский Aspark Owl уже доказал, что имеет лучшее время ускорения до сотни – 1,89 секунды, но его максимальная скорость не фиксировалась официально.

А что же мотоциклы на батарейках? Действующий рекорд держится с осени 2013 года, когда Джим Хугертайд на электробайку Lightning SB220 смог разогнаться до 327,607 километров в час.

Фото: электромотоцикл Voxan Wattman / Venturi

Компания Voxan, которая является дочерним предприятием производителя нишевых суперкаров Venturi Automobiles из Монако, объявила о подписании контракта с двукратным чемпионом MotoGP Макс Бьяджи для попытки установления нового рекорда максимальной скорости.

Попытка рекорда состоится на соляных озерах в Боливии. Электрический мотоцикл Voxan Wattman, на котором будут осуществляться заезды, имеет в запасе 200 электрических лошадей мощности. Заявленное время разгона до 160 км / ч – менее шести секунд.

Также интересно: самые интересные мотоциклы сезона 2019 года в Украине