Епічна мандрівка тривалістю більше трьох років успішно завершилась "на краю світу".

Вейбе Ваккер вирушив з рідного Амстердама 15 березня 2016 року, аби об’їхати на своєму електрокарі довкола усього світу. Провівши у дорозі три роки, побувавши у 33 країнах і намотавши 95 000 кілометрів він нарешті зупинився, аби заявити, що здійснив найдовшу у світі подорож на електрокарі.

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Кілька років тому Вейбе Ваккер заснував проект Plug Me In. Суть його полягала у тому, щоб знайти однодумців і побудувати маршрут, за яким можна проїхати увесь світ, підзаряджаючи електрокар, ночуючи, та харчуючись у волонтерів, які долучаться до проекту.


Далі голандець збудував собі електрокар, використавши базу старої моделі універсала Volkswagen Golf. Він використав блок літій-іонних акумуляторів на 37 кіловат-годин і електромотор потужністю 205 к.с. Запас ходу на одному заряді – 200 км. Ваккер назвав своє творіння “Блакитний бандит”.


Подорож фінансувалась здебільшого за рахунок пожертвувань та донацій від спонсорів. Ваккер проїхав Східну Європу, Туреччину, Іран і Близький Схід, Індію, М'янму, Таїланд, Малайзію і завершив свою подорож у Австралії. Ваккер задокументував свою подорож в соціальних мережах і серії відео-щоденників.

I MADE IT!!! What an incredible day! We started with an Electric Parade driving from the North of Sydney to the @rbgsydney! I expected a few cars to join but there were at least 40, maybe even more! Thanks everyone who attended the parade! At 3pm I arrived at the Botanic Garden and there were a lot of people waiting for me and even two helicopters from news channels who were doing a live broadcast of the arrival, pretty insane! So glad I made it. It took some effort but overall I had a pretty easy trip, made possible by hundreds of people who signed up on my website, offered help on the way or people online who reached out to help. People are congratulating me as I have show the possibilities of electric cars but I am more happy with all the help I received from people during my journey. Wow what a trip! Big thanks to @bundles_official for supporting me the Blue Bandit and letting me drive it all the way to Sydney. Also thanks to SSE Australia for supporting the event and the Royal Botanic Garden for hosting me at the most beautiful spot in the world! Wowowwow. I’m going to party now and full with adrenaline! #PlugMeIn #Finish #wow #Amazing #nowords #hashtag

Публикация от Wiebe Wakker / Plug Me In (@plugmeintravel)


“Це вимагало деяких зусиль, та в цілому подорож була досить легкою і дозволила мені познайомитись з сотнями людей, які і допомогли мені її здійснити”, – каже мандрівник.

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