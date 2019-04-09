Епічна мандрівка тривалістю більше трьох років успішно завершилась "на краю світу".

Вейбе Ваккер вирушив з рідного Амстердама 15 березня 2016 року, аби об’їхати на своєму електрокарі довкола усього світу. Провівши у дорозі три роки, побувавши у 33 країнах і намотавши 95 000 кілометрів він нарешті зупинився, аби заявити, що здійснив найдовшу у світі подорож на електрокарі.

Також цікаво: Російська багатійка похизувалась своїм третім суперкаром, вкритим кристалами Swarovski

Кілька років тому Вейбе Ваккер заснував проект Plug Me In. Суть його полягала у тому, щоб знайти однодумців і побудувати маршрут, за яким можна проїхати увесь світ, підзаряджаючи електрокар, ночуючи, та харчуючись у волонтерів, які долучаться до проекту.



Далі голандець збудував собі електрокар, використавши базу старої моделі універсала Volkswagen Golf. Він використав блок літій-іонних акумуляторів на 37 кіловат-годин і електромотор потужністю 205 к.с. Запас ходу на одному заряді – 200 км. Ваккер назвав своє творіння “Блакитний бандит”.



Подорож фінансувалась здебільшого за рахунок пожертвувань та донацій від спонсорів. Ваккер проїхав Східну Європу, Туреччину, Іран і Близький Схід, Індію, М'янму, Таїланд, Малайзію і завершив свою подорож у Австралії. Ваккер задокументував свою подорож в соціальних мережах і серії відео-щоденників.



“Це вимагало деяких зусиль, та в цілому подорож була досить легкою і дозволила мені познайомитись з сотнями людей, які і допомогли мені її здійснити”, – каже мандрівник.

Також цікаво: Водій спорткара вів онлайн-трансляцію в YouTube на швидкості 300 км/год і попався копам