Поставки автомобиля в салоны официальных дилеров Hyundai в Украине начнутся в конце апреля 2019 года.

Компания “Хюндай Мотор Украина”, официальный дистрибьютор автомобилей бренда Hyundai, открывает предзаказ на первый в модельной линейке марки компактный електрокроссовер Kona Electric. На украинском рынке модель будет доступна с двумя батареями на выбор – 39.2 кВт/ч (с запасом хода до 312 км) или 64 кВт/ч (с запасом хода до 450 км), по цене от 923 100 гривен.

Новый полностью электрический кроссовер Kona Electric призван усилить позиции компании Hyundai на рынке экологического транспорта, набирающего популярность. Для предварительного заказа доступны две комплектации – Express и Dynamic, в будущем список комплектаций будет расширен.

В комплектации Express стоимостью от 923 100 гривен с батареей 39.2 кВт/ч покупателю будут доступны система подогрева АКБ, система рекуперации энергии при торможении, 6 подушек безопасности, ABS, ESC, HAC, система предупреждения о выходе из полосы движения, двухзонный климат-контроль, выбор режима вождения Drive Mode Select, бесключевой доступ в автомобиль и кнопка запуска двигателя, электронный парковочный тормоз, подогрев руля и передних сидений, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем с приложениями Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, панель приборов SuperVision с 7-дюймовым LCD монитором, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и другое оборудование.

В комплектации Dynamic стоимостью от 984 600 гривен с батареей 39.2 кВт/ч, дополнительно к оборудованию, доступному в версии Express, покупатель получит комбинированную обивку сидений, светодиодные фары головного света с подсветкой поворота, задние светодиодные фонари и систему рекуперации тепла (Heating Pump).

Доплата за батарею 64 кВт/ч составляет 227 100 гривен.

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Длина кузова електрокроссовера – 4 180 мм (на 15 мм больше, чем у обычной Kona), ширина – 1 800 мм, высота - 1 570 мм (на 20 мм больше, чем у обычной Kona). Колесная база модели – 2 600 мм.

Характерными чертами Kona Electric являются стильная фальшрешетка радиатора, за которой скрыт зарядный порт электромобиля и двухуровневая светодиодная головная оптика, что является отличительной чертой внедорожников Hyundai нового поколения. Чтобы добиться лучшей аэродинамики, конструкторы марки разработали для электрического кроссовера новые бамперы с дефлекторами и уникальный дизайн 17-дюймовых колесных дисков, которые позволяют эффективно отводить встречные потоки воздуха.

Покупатели этого инновационного кроссовера смогут выбрать один из 7 цветов кузова (в том числе и специально разработанный для этой модели цвет Galactic Grey), которые в сочетании с 3 оттенками крыши составляют 21 уникальную цветовую комбинацию. Доплата за контрастную окраску крыши для любой комплектации составит 8 200 гривен.

В интерьере Kona Electric акцент сделан на практичность и эргономичность. Объем багажника модели удалось увеличить за счет размещения высоковольтной батареи под полом – она составляет 373 литра.



Kona Electric будет поставляться на украинский рынок с двумя разными по емкости литий-ионными полимерными батареями на выбор: емкостью 39,2 и 64 кВт час. Согласно их характеристикам, запас хода на одной зарядке составит 312 и 450 км.

Технические характеристики Hyundai Kona Electric:

Электромотор Short-range Long-range

Тип Синхронный, с постоянными магнитами Максимальная мощность, кВт (к. с.) 99 (135) 150 (204) Максимальный крутящий момент, Н·м 395 395 Максимальная скорость, км/ч 167 167 Батарея Тип Полимерная, литий-ионная Емкость, кВт·ч 39,2 64 Параметры зарядки батареи Пропускная способность бортового зарядного устройства, кВт 7.2 (1-фаза) Время зарядки (зарядная станция, переменный ток) 6 часов 10 минут 9 часов 40 минут Время зарядки (зарядная станция 100 кВт, постоянный ток) 54 минцты (80% зарядки) 54 минуты (80% зарядки) Продуктивность Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. 9,3 7,6 Затраты э/энергии, кВт·ч/100 км 14,8 15,2 Запас хода*, км 312 450

В паре с электромотором работает одноступенчатый редуктор Shift-by-wire, который позволяет мгновенно и плавно передавать весь крутящий момент от силовой установки на ведущие колеса.

Производство электрокроссовера Kona Electric налажено на заводе Hyundai в Ульсане (Южная Корея).

Напомним, что официально представлен электрический VW E-Transporter