По автономному запасу хода электро-кроссовер даже не вошел в топ-10, а уровень энергопотребления у него оказался наихудшим на рынке!

Audi e-tron – один из новичков рынка. Имея больше времени на подготовку, создатели электрокара не смогли обеспечить ему конкурентные характеристики энергоэффективности.

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Одно дело – теоретический запас хода, совсем другое – замеры в реальных условиях. Первая цифра, названная самим производителем, выглядела довольно внушительно: до 400 км. Однако тесты в рамках измерительного цикла EPA в реальной жизни показали всего 328 км автономного хода. Для автомобиля стоимостью около 75 тысяч долларов это не слишком впечатляющая цифра.

Фото: результаты Audi e-tron по циклу EPA и сравнение с конкурентами / InsideEV's

Что еще больше разочаровывает в результатах Audi e-tron, это его энергопотребление: кроссовер тратит 283 ватт-часов на каждый километр. Это значительно худший показатель, чем у откровенно прожорливого кроссовера Jaguar I-Pace.

Напомним, e-tron оснащается тяговой батареей емкостью 95 киловатт-часов, парой асинхронных трехфазных электродвигателей общей производительностью в 300 кВт (408 к.с.). Правда такую производительность моторов можно получить только краткосрочно, в течение военных секунд в режиме overboost, тогда как в обычном режиме отдача моторов составляет 265 кВт (360 к. с.). Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке в 200 км/час.

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