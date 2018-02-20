Галас навколо позашляховика відкинув седан ультра-розкішного класу у тимчасове забуття. А між тим, без зайвого ажіотажу, британці вже майже підготували лімузин до серійного виробництва.

Оновлений Flying Spur потрапив у кадр автомобільних папараці під час північних тестувань. Люксовий седан у дизайні пішов по сліду останнього спорткупе марки – Continental GT.

Офіційної інформації про фейсліфтингову модель наразі немає, але Flying Spur, скоріше за все, отримає схоже з купе устаткування. Так, у салоні має з’явитись цифрова панель інструментів та інноваційний поворотний дисплей – тристоронню панель, на одному боці якої знаходиться 12.3-дюймовий сенсорний екран, на другому – аналогові термометр, хронометр та компас, а третій – глухий, з дерев’яним оздобленням.

Серед допоміжних функцій нового покоління з’являться функція утримання в полосі, асистент у заторі та паркувальний асистент. Також очікується, що автомобіль оснащуватиметься комфортними сидіннями с 20 режимами регулювань, а також аудіо-системою Bang&Olufsen.

Flying Spur розділить з Continental GT і силові агрегати. Шестилітровий W12 на 626 к.с. та 8-ступенева трансмісія з двоча зчепленнями поєднані з новою активною системою повного приводу, що розподілює крутний момент між осями, залежно від обставин. Така установка в легшому купе забезпечує динаміку у 3.6 секунди до сотні та максимальну швидкість у 333 км/год. Також не виключено, що у седані буде використовуватись і 4-літровй V8, котрий встановлюють на Bentayga. На кросовері він продукує 542 к.с.

Читайте також: Rolls-Royce назвав ім’я свого першого кросовера