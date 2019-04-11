По крайней мере один из способов угона владельцам автомобилей американской марки теперь не страшен.

Перехват радио-сигнала от электронного ключа для проникновения в автомобиль – один из самых распространенных способов угона современных машин. Инженеры Ford нашли простое и элегантное решение для противодействия этой угрозе.

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Эстафетная хакерская атака осуществляется с помощью специального устройства, которое перехватывает сигнал от ключа с электронной меткой к автомобилю с системой бесключевого доступа. Ретрансляция сигнала позволяет ворам легко проникать в чужие машины.

Решение Ford гениальное в своей простоте: новый ключ-брелок имеет автоматически включаемый режим “сна” после 40 секунд неподвижного состояния. Если электронный ключ не трогать, он фактически выключится и не будет реагировать на любые сигналы, пока не будет сдвинут с места.

Кроме того, радиус действия бесключевого доступа в салон был уменьшен до двух метров. Ключ активируется только в непосредственной близости от машины и позволяет запустить двигатель с помощью кнопки.

Ford намерен обновить уже существующие ключи, а все будущие выпускать только с новой системой защиты.

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