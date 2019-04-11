Принаймні один зі способів угону власникам автомобілів американської марки тепер не страшний.

Перехоплення радіо-сигналу від електронного ключа для проникнення у автомобіль – один з найпоширеніших способів угону сучасних машин. Інженери Ford знайшли просте й елегантне рішення для протидії цій загрозі.

Також цікаво: Охоронна система Tesla Sentry Mode допомогла заарештувати зловмисницю: відео

Естафетна хакерська атака здійснюється за допомогою спеціального пристрою, котрий перехоплює сигнал від ключа з електронною міткою до автомобіля з системою безключового доступу. Реттрансляція сигналу дозволяє злодіям з легкістю проникати у чужі машини.

Рішення Ford геніальне у своїй простоті: новий ключ-брелок має режим “сну”, який автоматично вмикається, після 40 секунд нерухомого стану. Якщо електронний ключ не чіпати, він фактично вимкнеться і не буде реагувати на будь-які сигнали, аж поки не буде зрушений з місця.



Крім того, радіус дії безключового доступу в салон був зменшений до двох метрів. Ключ активується лише у безпосередній близькості від машини і дозволяє запустити двигун за допомогою кнопки.

Ford має намір оновити вже існуючі ключі, а усі майбутні випускати лише з новою системою захисту.

Також цікаво: Toyota відкрила доступ до своїх патентів на електрифіковані автомобілі