Смелый шаг, демонстрирующий уверенность японского производителя в своей конкурентоспособности.

Японская компания Toyota объявила об открытии 24000 своих патентов, которые касаются технологий электрифицированных автомобилей.

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Так решение призвано способствовать более быстрому распространению автомобилей на топливных элементах, гибридов и электрокаров. Более того, Toyota даже готова предоставить техническую поддержку производителям, которые будут использовать двигатели, батареи, контрольные ЭБУ и другие связанные части и системы электрифицированных силовых установок.

“Исходя из того, что мы получаем большое количество запросов по нашим системам электрификации автомобилей от компаний, которые признают необходимость популяризации гибридных и других электрифицированных технологий транспортных средств, мы считаем, что настало время для сотрудничества”, – заявил Шигеки Тераши, исполнительный вице-президент Toyota.

“Если количество электрифицированных транспортных средств значительно увеличится в течение следующих 10 лет, они станут стандартными, и мы надеемся играть определенную роль в поддержке этого процесса”, – добавил руководитель японского концерна.

Патенты Toyota на электрифицированные авто останутся доступными для автопроизводителей, в том числе и прямых конкурентов, отныне и до конца 2030 года.

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