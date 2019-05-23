Конференція інтернет-фахівців IForum в Києві, яка пройшла 23 квітня, запам'яталась не лише виступом президента, але й кількома автомобільними прем'єрами.

Вже традиційно для конференції IForum на ньому було представлено багато автомобілів. Найбільше експонатів показав дистриб'ютор в Україні Hyundai , який став автомобільним партнером експозиції "Місто майбутнього". Найголовніша новинка – електричний кросовер Hyundai Kona Electric. Цей електромобіль поставляється в Україну в двох виконаннях: з батарею на 36 кВт*год (потужність електромотору 100 кВт) чи 64 кВт*год (потужність 150 кВт). Перша версія коштує від 906 тисяч гривень, друга – від 1,19 млн гривень, однак і заявлений запас ходу на одному заряді в них відрізняється – 312 чи 450 км. Цікаво, що перша партія з 20 автомобілів Hyundai Kona вже розкуплена.

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Окрім того, на IForum-2019 вперше для публіки демонструвалась оновлена Hyundai Elantra. На ній, а також на Tucson і IONIQ Electric, можна було прокататись.

Інший партнер IForum-2019 – компанія "Єврокар" – надала можливість учасникам форуму на стенді Skoda взяти участь у віртуальному "заїзді" на автомобілі – випробувати фунції кругового огляду та паркувального асистента.

Серед автомобілів-учасників IForum-2019 були Suzuki Vitara, Mazda CX-5 та Mazda6, Skoda Octavia, Karoq та інші.

Нагадаємо, що велика експозиція автомобілів в Києві буде на АгроАвтоШоу-2019.