В рамках найбільшої в країні аграрної виставки "АГРО-2019" буде проведено справжнє автомобільне свято "АГРО АВТО ШОУ".

“АГРО АВТО ШОУ 2019" відбудеться 4-7 червня 2019 року на території Експоцентру ВДНГ у Києві. Найбільша автомобільна подія року поєднає в собі автомобільну експозицію від найкращих брендів, спеціально підготовлену трасу для тест-драйвів кросоверів й позашляховиків та атмосферу справжнього драйвового "кантрі".

Гості та учасники "АГРО АВТО ШОУ" зможуть ознайомитись з новими моделями Citroen, DS, Ford, Jeep, Great Wall, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Subaru. Окрім відомих моделей, будуть і новинки 2019 року. А один з брендів привезе прем'єру, яку ще ніхто не бачив не лише в Україні, але і в Європі.

Всі відвідувачі "АГРО АВТО ШОУ 2019" матимуть змогу провести тест-драйв на спеціально облаштованих локаціях - офф-роад полігоні та асфальтовій трасі на території парку ВДНГ. Справжній ковбойський настрій забезпечуватимуть жива музика від найкращих кавер-гуртів, ковбойські атракціони, катання на конях, BBQ та багато інших активностей.

Нагадаємо, як проходило "АГРО АВТО ШОУ" у 2018 році.