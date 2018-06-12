6-9 червня 2018 року на столичному ВДНГ проходило "АгроАвтоШоу" - автомобільне свято в рамках виставки "Агро-2018".

Автомобільне шоу проходило в стилі кантрі та включало три основні активності. Зона експозиції нових автомобілів включала в себе білі намети, під якими автодилери та імпортери виставляли свої новинки. Найчастіше це були позашляховики та кросовери, пікапи, комерційні авто та мінівени. Відвідувачі могли ознайомитися з технічними характеристиками, цінами та умовами кредитування, посидіти в салоні та записатися на тест-драйв.

Ділянка тест-драйвів була поділена на кілька частин. Міські кросовери та легкові авто можна було протестувати на асфальтовій ділянці. А для позашляховиків, пікапів та повнопривідних SUV організатори збудували спеціальну трасу. Спуски, підйоми, швидкісна "змійка", діагональне вивішування, колоди – на цих "атракціонах" відвідувачі отримували не менше адреналіну, ніж від "американських гірок".

Ті, хто їздити не вміють чи не взяли "права", діти, їх мами та бабусі теж не нудьгували. На сцені постійно проходили конкурси, розіграші призів, шоу-номери, співали ковбойські кавер-гурти. Справжнє свято запам’яталось надовго!

Нагадаємо, де покажуть головні автомобільні новинки: світові автосалони 2018.