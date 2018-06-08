6-8 червня на київському ВДНГ в рамках щорічної виставки "Агро-2018" відбувається масштабне автомобільне шоу, на якому представлено 14 автобрендів.

В автомобільній виставці "АгроАвтоШоу-2018" прийняли участь 14 автомобільних брендів, кожен з яких представляв по 2-5 моделей авто. Деякі з них були представлені широкій публіці вперше в Україні. Виставка була розділена на кілька локацій.

На зеленому полі під напівкруглими наметами розмістились експозиції автомобілів. Тут можна було зайти в автомобіль, поспілкуватись з консультантами, дізнатись характеристики та ціни, записатись на тест-драйв.\

Поряд на сцені постійно відбувалися активності в кантрі-стилі. Ведучий розповідав про учасників, проводив веселі конкурси, кавер-гурти співали пісень.

За сценою розгорялося справжнє автомобільне дійство – там в екстремальних умовах випробовували позашляховики та кросовери. Три спеціальних траси для позашляховиків використовувалась в залежності від підготовки SUV. Справжні позашляховики та рамні пікапи долали найскладнішу трасу, з величезними ямами для вивішування коліс та найкрутішими підйомами і спусками. Міські кросовери проїжджали трохи легшу, однак не менш цікаву трасу. Всі машини також випробовували роботу протибуксувальної системи на швидкісній "змійці".

Трохи осторонь проходили тести кросоверів та легкових авто на асфальтовій трасі.

Дивіться відео “АгроАвтоШоу-2018”:

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Головним шоу-стопером експозиції Peugeot став новий 7-місний кросовер 5008. Також були представлені Traveller VIP та комерційні Partner Tepee з системою повного приводу Dangel 4х4, бортовий Boxer DBL CAB.

Експозиція Citroen буда представлена новим компактним кросовером C3 Aircross та цілою лінійкою комерційних фургонів - CITROЁN Berlingo у виконанні Dangel з повним приводом, а також Jumpy та Jumper.

Mazda показала лінійку своїх кросоверів – CX-3, CX-5 та CX-9. Вони також були доступні на тест-драйвах.

Китайський бренд Haval вперше показав вітчизняним споживачам дві моделі – компактний кросовер H2 та повнорозмірний H9. Моделі не були доступними для тестів – бажаючих відправляли до єдиного в Україні автосалону під Борисполем.

Volkswagen показав новий Tiguan Allspece. Також були представлені спортседан Arteon, пікап Amarok та мінівен Multivan.

Mitsubishi представила справжні позашляховики – Pajero Sport та пікап L200. Новинка цього сезону Eclipce Cross був доступний на "асфальтовому" тест-драйві.

Чи не найбільшу експозицію представив Fiat. Тут було все – від седана Tipo до кросовера 500Х та пікапа Fullback.

Subaru представили Outback та Forester.

Китайці з Great Wall привезли два пікапи та компактний кросовер.

Skoda показала найочікуваніші кросовери Kodiaq та Karoq, а також оновлену Octavia.

Справжні позашляховики, від яких і пішла назва Jeep – це Wrangler та Grand Cherokee.

Renault показали Koleos, Master та Trafic, а на позашляховій трасі без перерви тестували новий Duster.

Ford виставив пікап Ranger та фургон Transit Custom.

Нагадаємо, де покажуть головні автомобільні новинки: світові автосалони 2018.