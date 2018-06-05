16:59, сьогодні

На столичному спорткомплексі "Чайка" німецькі фахівці показали можливості техніки BMW M-серії та MINI John Cooper Works.

Технічні можливості сучасних "заряджених" автомобілів від концерну BMW вражають. Однак випробовувати їх на звичайних дорогах небезпечно. А уявляти динаміку й керованість техніки за відеороликами смішно. Щоб продемонструвати, на що здатні BMW M-серії та MINI John Cooper Works, імпортер цих авто в Україні компанія “АВТ Баварія” запросила своїх клієнтів на BMW&MINI Power Days – заїзди на закритому треку "Чайка" у Києві.

На подію привезли дві лінійки “заряджених" авто від MINI та BMW.

JCW – це спортивні MINI

В британській марці за спортивний характер відповідають моделі з позначеннями JCW, або John Cooper Works. Авто в такому виконанні є серед усіх моделей MINI – хетч, Clubmen, Countriman. Окрім них, на треку ще були кабріолети – нечасті гості в Україні.

Моделі названі в честь Джона Купера, який першим розгледів спортивний характер у MINI та довів його перемогами на світових чемпіонатах з ралі.

Моделі JCW можна відрізнити від звичайних за низкою відмінностей. Одразу кидається в очі темно-зелений колір автомобілів з червоними чи чорно-червоними стрічками на капоті та дверях.

Особливий бампер з великими повітрозбірниками приховує додатковий радіатор. 18- та 19-дюймові легкосплавні диски спеціально розроблені, щоб помістити збільшені гальмівні механізми. Гальма теж особливі – 4-поршневі супорти зафарбовані в червоний колір та можуть ефективно зупинити автомобіль, який мчить на шаленій швидкості.

Спортивний задній спойлер покращує аеродинаміку та створює притискну силу під час руху. А задні ліхтарі відображують "юніон Джек" - британський прапор. Скошені патрубки вихлопної системи видають особливий звук при збільшенні обертів, який доводить: перед нами справжній спортивний автомобіль.

Читайте також: британці підготували Cooper S до королівського весілля

Навіть панель приладів налаштовує на спортивний лад: шкала спідометра після 200 км/год пофарбована в клітчатий спортивний прапор. А важіль перемикання передач зроблений з оглядом на таку ж історичну деталь першого спортивного MINI.

Втім, коли спортивний характер не потрібен, за допомогою перемикача режимів руху можна надати машині більш м’якого алгоритму водіння.

Усі "заряджені" MINI John Cooper Works були доступні на треку "Чайки".

Найбільш яскраві, "картингові" відчуття від керованості можна отримати від хетча та кабріолета MINI JCW. Завдяки короткій базі та максимально "розставлених" по краях кузова колесах машина слухається керма безапеляційно, направляючи її одразу на потрібну траєкторію.

До речі, німецькі фахівці, які допомагали в організації заїзду, передбачливо розставили конуси на початку повороту, на траєкторії та виходу з нього. Адже, за оцінками німецьких гонщиків, київський автотрек "Чайка" складний та небезпечний. А безпека – головний пріоритет цих перегонів.

Хетчбек MINI John Cooper Works має найкращу динаміку – 6,1 секунди до сотні та крутний момент у 320 номів при потужності у 231 к.с. Трохи більший Clubman розганяється всього на 0,2 секунди повільніше, тому помітити цю різницю неможливо. А от завдяки більшій масі та колісній базі він входить в повороти не так стрімко. У кросовера розгін до сотні займає 6,5 секунд, при проходженні "змійки" відчувається його більша маса та високий кузов – він трохи нахиляється на поворотах. Втім, кросовер набагато комфортніший на неідеальному покритті траси, адже у хетчі відчуваються всі ямки та нерівності асфальту.

Читайте також: тест-драйв MINI Cooper S E Countryman All4

На букву “М”

Баварські автомобілі з буквою M, яку всі знають як початкову літеру підрозділу Motorsport, сьогодні є справді найдовершенішою автомобільною технікою масового виробництва.

Автомобілі М-серії сьогодні мають кілька різновидів, і рівень їх екстремальності інструктор BMW порівняв з рівнем просмаження м’яса.

Найменш екстремальною, однак зовні дуже ефектною є серія M Sport Package, трохи більш "зарядженою" - M Performance. Їх порівняли з добре засмаженими сортами телятини – смачними, однак розрахованими на більшість споживачів. Авто з позначкою M, як-от M4 – це вже для тих, хто вміє їздити швидко (в кухні – "середнє" засмаження). M4 Competition, як сирувате м’ясо, підійде не всім, але має видатні ходові властивості. Модифікація з позначкою CS – для фахівців своєї справи, які добре знаються на спортивних автомобілях. А на вершині М-лінійки знаходиться GTS, як для гурманів просмаження Bleu. Це як майже сире м’ясо, для справжніх поціновувачів швидкості та керованості.

Читайте також: BMW X5 показали офіційно на відео

Від звичайних BMW моделі М-серії відрізняються не лише зовнішніми атрибутами (спойлерами, подовжувачами порогів, бамперами та повітрозабірниками тощо), за які фанати марки так люблять ці авто. Серед останніх відмінностей "емок" - технічні рішення, взяті прямісінько з автоспорту.

Зокрема, на М-ках встановлюють кевларовий дах, який ще більше полегшує кузов машини задля кращих технічних показників. А ще – карбон-керамічні гальмівні диски, високоефективні двигуни з турбонагнітачами, змінений блок управління двигуном, спортивна підвіска та керований диференціал, в салоні – органи управління на кермі та центральній консолі.

З бензинових двигунів баварські інженери "витягнули" максимум показників. Наприклад, 6-циліндровий TwinPower Turbo потужністю 431 к.с. розвиває крутний момент у 550 НМ та розкручується до 7600 об/хв. Двигун для кросоверів М-серії має 8 циліндрів та розвиває неймовірну тягу у 750 НМ при потужності 575 к.с. Для легкових "емок" М5/М6 8-циліндровий двигун видає такий самий крутний момент при потужності у 600 "коней".

Читайте також: тест-драйв BMW X3 та дріфт на BMW M4

Журналісту "Авто 24" вдалося поїздити на двох моделях М-серії – M5 та M4 CS. Вони наддали можливість пройти трасу на найбільшій швидкості, яку коли-небудь вдавалося розвинути на цьому трекові за десяток років заїздів на різних авто.

Шалена динаміка на початку дозволяла розігнатися до більш ніж 200, а в затяжні повороти легко входити на 120-ти. При цьому у водія відчуття, ніби автомобіль іде на 80-ти кілометрах на годину. При цьому поведінка важкої та комфортної М5 значно відрізняється від маневреної та максимально керованої М4. Якщо перший зачаровує потужністю та прискоренням, то другий – керованістю та феноменальною здатністю ідеально вписуватись у траєкторію траси. І це ще німці не дозволяли відключати систему стабілізації!

Ну а на "десерт" – "дріфт-таксі" від німецьких фахівців BMW по треку "Чайки". Вони продемонстрували, на що здатні машини, котрим відключили стабілізацію та примусово ввімкнули лише задній привід (більшість сучасних "емок" - повнопривідні). Всі повороти інструктор проходив в контрольованому заносі, тому проїжджав їх боком.

Це було захоплююче. Але зовсім не лячно – надійність автомобіля та водія відчувалась у кожному русі. Щоправда, потім ще деякий час я ходив боком.

Загалом, подія BMW&MINI Power Days – це нагода не лише детальніше ознайомитися з "зарядженими" автомобілями BMW та MINI, але й розкрити їх потенціал, відчути хоч частку з того, на що вони здатні насправді.

Нагадаємо, що світовий рекорд з дріфту: 8 годин безперервного заносу на BMW показали на відео.