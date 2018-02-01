BMW M5 потрапила до Книги рекордів Гіннессу, провівши вісім годин у стані перманентного контрольованого заносу. Здається, водію, що був за кермом, саме час записуватись у космонавти.

У процесі рекордного заїзду BMW M5 знадобилася дозаправка – її провели прямо на ходу з іншої машини. Невеличка неполадка з підключенням телефона до Bluetooth ледь не коштувала БМВ світового рекорду.

За кермом спортивного купе, що встановило рекорд, сидів Йохан Шварц – досвідчений інструктор BMW. Інший автомобіль, що мав дозаправити рекордсмена на ходу, знаходився Метт Маллінс. Водії спочатку спілкувались між собою за допомогою рацій, що було дуже незручно, оскільки потребувало тримати автомобілі у дріфті однією рукою. Тож у процесі заїзду пілоти під’єднали свої смартфони до мультимедійних систем автомобілів за допомогою Блютуз.

У якийсь момент система бездротового зв’язку у автомобілі Йохана Шварца викликала збій та зависання смартфону. “Я мусив вимкнути телефон, потім увімкнути та виконати повторне підключення до Блютуз однією рукою, одночасно утримуючи автомобіль у заносі”, – сказав пан Шварц.

Однак це виявилось не єдиним випробуванням, що випало Йохану під час рекордного заїзду. BMW M5 – повнопривідний автомобіль, що має функцію переносу крутного моменту на задню вісь. Однак після шостої години заїзду, система несподівано повернула налаштування автомобіля у основний режим – тобто M5 знову став повнопривідним.

Також під час їзди боком пілоту довелось їсти й пити на ходу, у якийсь момент він навіть влаштував собі імпровізований душ. Після заїзду Йохану навіть поставили крапельницю, аби привести перевиснажений організм пілота до норми. А рекорд таки був встановлений.

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