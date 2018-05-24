Баварский автовиробник вперше показав фото та відео популярного кросовера BMW X5, який почне випускатись наприкінці 2018 року.

Перші фото та відео нового позашгляховика BMW X5 2019 модельного року виробник покзав в камуфляжі. Раніше в мережі вже поширювались шпіонські знімки ціїє моделі. Вони майже не відрізняються від офіційних.

Так, повністю розгледіти кузов та усі деталі нового БМВ Ікс 5 поки що складно, однак цілісне враження вже можна скласти. Це більші, ніж у нинішньої моделі, “ніздрі” решітки радіатора, характерна форма денних ходових вогнів в фарах – як на BMW X7, яку показали нещодавно. Зате в профіль – це добре знаний Х5: баварці ніколи революційно не змінють нові покоління своїх машин.

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На відео нового покоління BMW X5 2019 показані випробування автомобіля в різних широтах та дорожніх умовах. BMW X5, як і належить, з успіхом долає як пісок, так і сніг.

Щодо технічних характеристик, то вони наразі невідомі. Експерти здогадуються, що модель побудована на новій платформі CLAR та стане трохи більшою, особливо в колісній базі.

Нагадаємо, що BMW показав майбутнє своїх автомобілів.