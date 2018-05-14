Дата прем'єри назначена на 15 червня - за день до початку 24 Годин Ле Ман.

Довгоочікувана модель BMW 8 Серії вже майже тут. Прем’єру підгадали до відкриття знакової для BMW серії перегонів 24 годин Ле-Мана. І не з проста.

Причина у тому, що цього року BMW повертається у перегони Ле Ман, після семирічної паузи. А виступати заводська команда буде на болідах 850 GTE – це гоночна версія цивільної “вісімки”.

Дорожня BMW 8 Серії матиме під капотом V8 з подвійним турбонаддувом, що забезпечить автомобілю потужність у 523 кінські сили. Працює двигун у парі з восьмиступінчатою автоматичною трансмісією, що спрямовує оберти на обидві осі.

Скоріш за все, до кінця року BMW покаже люту M8, а згодом, можливо, ще й M8 Competition, по аналогії з М2 Competition та М5 Competition.

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