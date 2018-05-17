Вочевидь, майбутні електрокари BMW матимуть стилізований логотип на усю бічну поверхню автомобіля.

BMW iNEXT завуальовано демонструє обриси майбутніх електричних автомобілів німецької марки. Чекайте у 2021 році.

Єдиний знімок залишає більше питань, ніж дає відповідей. У формі віконного контуру помітні риси сучасного i3 та двох концептів: i-Vision Dynamics та і-Vision Next 100. Окрім того можна відмітити “завалену” лінію даху, щод озволяє припустити, що перед нами хетчбек або кросовер.

“Проект iNEXT – наш конструктор для майбутніх електрокарів. Він принесе користь і BMW, і нашим супутнім брендам”, – заявив голова правління BMW Гаральд Крюгер. “Вперше ми об'єднуємо всі ключові технології майбутньої мобільності в одному транспортному засобі. іNEXT повністю електричний, підключений до інтернет, а також забезпечує високий рівень автоматизованого управління автомобілем. Сьогодні ми дали нашим акціонерам перший погляд на дизайн BMW iNEXT. Пізніше цього року ми представимо BMW iNEXT як автомобіль Vision".



Фото: Концепт BMW i-Vision Dynamics / BMW

Також цікаво: Lexus готує конкурента Audi Q8, також з Q у назві