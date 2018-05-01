Флагманський кросовер японської люксової марки матиме назву LQ і купеподібний кузов.

Як відомо, усі флагманські моделі Lexus мають літеру L у назві. А нещодавно компанія зареєструвала у США торгову марку LQ. Ці два факти разом дозволяють припустити, що скоро верхівку модельного ряду виробника посяде кросовер з такою назвою.

Як повідомляє AutoGuide, зміни чекають також на систему назв Lexus. Зараз назви топових моделей починаютсья з L (купе LC, седан LS та позашляховик LX) і ця система, ймовірно залишиться без змін. А от замість “Х” кросовери марки матимуть у своїй назві літеру Q. Якщо це так, слід чекати конкурента для купеподібного кросовера Audi Q8.

Фото: Концепт Lexus LF-1 Limitless / Lexus

На думку авторів публікації, прообразом майбутнього Lexus LQ має стати концепт LF-1 Limitless, показаний на початку цього року у Детройті. Окрім нової мови дизайну (здається, його малювали катаною) кросовер отримав модульну платформу, що дозволяє застосовувати у якості силової установки як традиційні ДВЗ, так і гібридні або електричні системи.

Також цікаво: Доступний кросовер Volkswagen показали вживу