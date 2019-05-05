В рамках крупнейшей в стране аграрной выставки "АГРО-2019" пройдет настоящий автомобильный праздник "АГРО АВТО ШОУ".

"АГРО АВТО ШОУ 2019" состоится 4-7 июня 2019 года на территории Экспоцентра ВДНХ в Киеве. Крупнейшее автомобильное событие года объединит в себе автомобильную экспозицию от лучших брендов, специально подготовленную трассу для тест-драйвов кроссоверов и внедорожников и атмосферу настоящего драйвового "кантри" .

Гости и участники "АГРО АВТО ШОУ" смогут ознакомиться с новыми моделями Citroen, DS, Ford, Jeep, Great Wall, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Subaru. Кроме известных моделей будут и новинки 2019 года. А один из брендов привезет премьеру, которую еще никто не видел не только в Украине, но и в Европе.

Все посетители "АГРО АВТО ШОУ 2019" смогут провести тест-драйв на специально оборудованных локациях – офф-роад полигоне и асфальтовой трассе на территории парка ВДНХ. Настоящее ковбойское настроение будет обеспечивать живая музыка от лучших кавер-групп, ковбойские аттракционы, катание на лошадях, BBQ и многие другие активности.

Напомним, как проходило "АГРО АВТО ШОУ" в 2018 году.