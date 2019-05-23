Конференция интернет-специалистов IForum в Киеве, которая прошла 23 апреля, запомнилась не только выступлением президента, но и несколькими автомобильными премьерами.

Уже традиционно для конференции IForum на ней было представлено много автомобилей. Больше всего экспонатов показал дистрибьютор в Украине Hyundai , который стал автомобильным партнером экспозиции "Город будущего". Самая главная новинка – электрический кроссовер Hyundai Kona Electric. Этот электромобиль поставляется в Украину в двух исполнениях: с батареей на 36 кВт*ч (мощность электромотору 100 кВт) или 64 кВт*ч (мощность 150 кВт). Первая версия стоит от 906 тысяч гривен, вторая – от 1,19 млн гривен, однако и заявленный запас хода на одном заряде у них отличается – 312 или 450 км. Интересно, что первая партия из 20 автомобилей Hyundai Kona уже раскуплена.

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Кроме того, на IForum-2019 впервые для публики демонстрировалась обновленная Hyundai Elantra. На ней, а также на Tucson и IONIQ Electric, можно было прокатиться.

Другой партнер IForum-2019 – компания "Еврокар" – предоставила возможность участникам форума на стенде Skoda принять участие в виртуальном "заезде" на автомобиле – испытать фунции кругового обзора и парковочного ассистента.

Среди автомобилей-участников IForum-2019 были Suzuki Vitara, Mazda CX-5 и Mazda6, Skoda Octavia, Karoq и другие.

Напомним, что большая экспозиция автомобилей в Киеве будет на АгроАвтоШоу-2019.