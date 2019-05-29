Первое место рейтинга технического совершенства силовых установок снова досталось Ferrari, а самый массовый мотор Audi 2.0 TFSI.

Жюри ежегодного конкурса International Engine of the Year объявили победителей 2019 года на выставке Engine Expo.

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В этом году название конкурса дополнили формулировкой “+ Powertrain”, что свидетельствует об усилении доли электрифицированного и полностью электрического транспорта в списках конкурсантов.

Все силовые установки были разделены на несколько классов. Абсолютным лидером признан бензиновый 3,9-литровый мотор V8 твин-турбо от Ferrari 488 и F8 Tributo. Примечательно, что это тот самый двигатель, который победил в прошлом году, позапрошлом и еще за год до того – нынешняя награда уже четвертая.

Список победителей International Engine + Powertrain of the Year 2019:

Лучший новый двигатель: электрическая установка Jaguar I-Pace, 400 k. с.;

электрическая установка Jaguar I-Pace, 400 k. с.; Лучшая гибридная установка BMW i8 (1,5-литровый турбомотор и электродвигатели общей мощностью 374 k.с.);

BMW i8 (1,5-литровый турбомотор и электродвигатели общей мощностью 374 k.с.); Лучший спортивный мотор: Ferrari 3,9 л V8 твин-турбо (Ferrari 488 и F8 Tributo);

Ferrari 3,9 л V8 твин-турбо (Ferrari 488 и F8 Tributo); Лучшая электрическая силовая установка: Jaguar I-Pace, 400 л.с.;

Jaguar I-Pace, 400 л.с.; Лучший мотор мощностью до 150 л.с.: Ford EcoBost 1,0 л, бензиновый 3-цилиндровый с турбонаддувом (Ford Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport);

Ford EcoBost 1,0 л, бензиновый 3-цилиндровый с турбонаддувом (Ford Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport); Лучший мотор мощностью 150-250 л.с.: Audi 2,0 TFSI (Audi TT, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5; SEAT León Cupra, Ateca; Skoda Superb, Kodiaq; Volkswagen Golf GTi, Polo GTi, T-Roc, Atlas, Passat, Arteon, CC, Tiguan, Sharan);

Audi 2,0 TFSI (Audi TT, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5; Volkswagen Golf GTi, Polo GTi, T-Roc, Atlas, Passat, Arteon, CC, Tiguan, Sharan); 250-350 л.с: Porsche 2,5 л турбо (Porsche 718 Boxster S и Cayman S);

Porsche 2,5 л турбо (Porsche 718 Boxster S и Cayman S); 350-450 л. с.: электрическая установка Jaguar I - Pace, 400 л.с.;

электрическая установка Jaguar I - Pace, 400 л.с.; 450-550 л.с.: Mercedes-AMG 4,0 л V8 твин-турбо (Mercedes-AMG GT, S-Class, C-Class, E-Class, G-Class, GLC; Aston Martin Vantage, DB11);

Mercedes-AMG 4,0 л V8 твин-турбо (Mercedes-AMG GT, S-Class, C-Class, E-Class, G-Class, GLC; Aston Martin Vantage, DB11); 550-650 л.с.: Ferrari 3,9 л V8 твин-турбо (Ferrari Portofino, GTC4 Lusso T);

Ferrari 3,9 л V8 твин-турбо (Ferrari Portofino, GTC4 Lusso T); Лучший мотор мощностью более 650 к. С.: Ferrari 3,9 л V8 твин-турбо (Ferrari 488 и F8 Tributo).

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