Суперкар получил название SF90 Stradale и тысячу лошадиных сил мощности.

Новоявленный Ferrari SF90 Stradale с 1000-сильным бензоэлектрическим силовым агрегатом стал самой мощной серийной моделью итальянской марки.

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В названии SF90 Stradale закодирована отсылка к 90-летию Scuderia Ferrari. Суперкупе стало наиболее продуктивной дорожной моделью "Феррари".

Основой силовой установки SF90 Stradale стал турбомотор V8 мощностью в 780 л.с. Еще 200 “лошадей” обеспечивают три электромотора, два из которых установлены на передней оси машины, а третий – сзади, между мотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Такая схема привода обеспечивает SF90 Stradale еще одну пальму первенства, поскольку новинка является первым Ferrari с полным приводом.

Фото: Ferrari SF90 Stradale / Ferrari

Динамика гибрида вполне соответствует его характеристикам: 2,5 секунды от нуля до сотни, а через 4,7 секунды спидометр покажет 200 км/ч. Максимальная скорость Ferrari SF90 Stradale – 340 км/ч.

В новой модели производитель применил технологию бесключевого доступа, которая постепенно распространится на все Ferrari. Итальянцы предложат покупателям Ferrari SF90 Stradale в двух исполнениях: базовом и спортивной под названием Assetto Fiorano. Она отличается серым цветом кузова, гоночными амортизаторами и пружинами, облегченными панелями кузова из карбона, спойлером и выхлопной системой из титана. Также Assetto Fiorano "обут" в гоночные шины Michelin Pilot Sport Cup2.

Ferrari SF90 Stradale ожидается на рынке в конце этого года. SF90 будет обычным, по меркам марки, серийным автомобилем без ограничения тиража. Цены пока не объявлены, однако известно, что новинка будет дороже 812 Superfast, которая стоит около 400 тысяч евро, но точно дешевле лимитированной LaFerrari за 1,2 миллиона евро.

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