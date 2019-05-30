Він виглядає трохи меншим за Sportage.

Абсолютно нова для Kia глобальна модель, схоже, повністю готова до запуску – піратські фото з рекламної зйомки дозволяють вперше побачити кросовер у тому вигляді, який він матиме в шоурумах дилерів. А ще відкриває його ім’я.

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Усе почалось з Kia SP Concept, який в перетворився на передсерійний прототип SP Signature, показаний в Сеулі у березні 2019-го. До кінця нинішнього року Kia пообіцяла перетворити його на серійну модель і вивести на глобальний ринок у 2020 році. Залишалися нез’ясованими кілька деталей, однак тепер і вони розкриті, завдяки світлинам на Autoblog.

Фото: Kia Seltos 2020 / Chris Doane Automotive/Autoblog

У першу чергу, ми дізнались назву новинки, принаймні у США він продаватиметься як Seltos. Не виключено, що на інших ринках кросовер отримає інші позначення, за чутками розглядаються варіанти Tusker і Trailster.

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Щодо зовнішності нового кросовера, то тут інтриги було менше, оскільки виробник розкрив її раніше. Товарний варіант отримав спрощені ґрати радіатора, оптику, противотуманні фари, дзеркала заднього виду й ліхтарі. Шпигунські фото не дозволяють зазирнути всередину новинки, але те, яким він буде, Kia показала на офіційному ескізі.

За габаритами новий Kia Seltos буде близьким до Hyundai Creta, не виключено, що отримає схожий набір силових агрегатів. Однак позиціонуватиметься вище за сородича від Hyundai.

Фото: Kia SP Concept та SP Signature / indianautosblog, drom, autoportal

Світова прем'єра Kia Seltos очікується влітку. До кінця року автомобіль з’явиться на пріоритетних для фірми ринках – у Кореї, США та Індії. До нас кросовер добереться швидше за все на початку 2020 року.

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