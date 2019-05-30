Он выглядит немного меньше Sportage.

Совершенно новая для Kia глобальная модель, похоже, полностью готова к запуску – пиратские фото из рекламной съемки позволяют впервые увидеть кроссовер в том виде, который он будет иметь в шоурумах дилеров. А еще открывает его имя.

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Все началось с Kia SP Concept, который превратился в предсерийный прототип SP Signature, показанный в Сеуле в марте 2019-го. К концу нынешнего года Kia пообещала превратить его в серийную модель и вывести на глобальный рынок в 2020 году. Оставались невыясненными несколько деталей, однако теперь и они раскрыты, благодаря фотографиям на Autoblog.

Фото: Kia Seltos 2020 / Chris Doane Automotive/Autoblog

В первую очередь, мы узнали название новинки, по крайней мере в США он будет продаваться как Seltos. Не исключено, что на других рынках кроссовер получит другие обозначения, по слухам рассматриваются варианты Tusker и Trailster.

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Что касается внешности нового кроссовера, то интриги было меньше, поскольку производитель раскрыл ее раньше. Товарный вариант получил упрощенную решетку радиатора, оптику, противотуманные фары, зеркала заднего вида и фонари. Шпионские фото не позволяют заглянуть внутрь новинки, но то, каким он будет, Kia показала на официальном эскизе.

По габаритам новый Kia Seltos будет близким к Hyundai Creta, не исключено, что получит похожий набор силовых агрегатов. Однако будет позиционироваться выше сородичей от Hyundai.

Фото: Kia SP Concept и SP Signature / indianautosblog, drom, autoportal

Мировая премьера Kia Seltos ожидается летом. К концу года автомобиль появится на приоритетных для компании рынках – в Корее, США и Индии. К нам кроссовер доберется скорее всего в начале 2020 года.

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