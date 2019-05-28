Эксклюзивные фото автомобиля опубликовало голландское издание Auto Week.

Кросс-хэтч Kia XСeed уже полностью готов к производству, которое должно начаться в октябре этого года.

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Ранее XСeed уже попадал в объективы шпионских камер, и сам автопроизводитель дразнил публику тизерами, однако на этот раз кому-то удалось заснять его абсолютно "голым" со всех сторон. По информации Auto Week эти фотографии были сняты в Италии, во время съемки машины для рекламы.

Фото: шпионские фото Kia XСeed / Auto Week

Новинка имеет немало отличий от обычного Сeed – полностью новый обвес и решетка радиатора, другая оптика, даже крышка багажника. Но главное отличие заключается в наличии системы полного привода, которого нет у обычного хэтчбека. Доступные комплектации XСeed предлагаться с передним приводом. Гамма двигателей, вероятно, будет такой же, как у других моделей семейства Ceed. Кроме того, возможно появление XCeed с гибридной силовой установкой на 200 лошадиных сил.

Фото: официальный тизер и шпионские фото Kia XСeed / Kia, Carscoops, Auto Week,

Это будет уже четвертая версия модели после дебюта нового поколения Ceed в виде традиционного хэтчбека, универсала Ceed SW и шутинг-брейк Proceed. В модельном ряду марки Kia Xceed займет место на ступень ниже кроссовера Sportage.

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